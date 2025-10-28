В 2026 году МРОТ в России вырастет на 20%

Для них повышение произойдет автоматически: работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму. Если в трудовом договоре указана сумма ниже, ее необходимо будет изменить. В противном случае это будет считаться нарушением трудового законодательства, – пояснил он.

Помимо зарплат, пересмотр МРОТ скажется на размере больничных и других социальных выплат. В частности, для работников со стажем менее шести месяцев, а также для получающих минимальную зарплату, пособие по временной нетрудоспособности будет рассчитываться с учетом нового значения. По предварительным данным, минимальный среднедневной заработок составит 890,73 рубля, однако итоговая сумма будет зависеть от количества дней в месяце.

Эксперт отметил, что аналогичные изменения коснутся и отпускных выплат. Если средний дневной заработок сотрудника окажется ниже величины, рассчитанной от нового МРОТ, сумма отпускных будет определяться исходя из минимального уровня. Таким образом, вместе с ростом МРОТ увеличится и минимальный размер отпускных.

Кроме того, корректировка минимальной оплаты труда повлияет на пособия по беременности и родам для женщин, у которых среднедневной доход за два предыдущих года позволяет рассчитывать выплаты по верхнему пределу.

Повышение МРОТ традиционно влечет за собой изменения во множестве расчетов, связанных с оплатой труда, и направлено на повышение социальной защищенности работников с низкими доходами.

Виноградов подчеркнул, что корректировка минимального размера оплаты труда влечет за собой пересмотр целого ряда нормативных расчетов, в том числе связанных с начислением страховых взносов.

Это, в свою очередь, отражается на размере будущей пенсии: чем выше взносы, тем больше пенсионных баллов начисляется. Уже назначенные пенсии от повышения МРОТ не изменятся, но для тех, кто продолжает работать, это означает потенциальный рост будущих выплат, – рассказал профессор.

Он напомнил, что в некоторых регионах МРОТ устанавливается отдельно, по согласования между властями, работодателями и профсоюзами. Так, например, в Москве с 2025 года он составлял 32 916 рублей. Региональный показатель не может быть ниже федерального.

источник: РИА Новости Крым