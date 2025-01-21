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В 22% компаний Крыма есть правила для курящих сотрудников
иллюстрация: pxhere.com

В 22% компаний Крыма есть правила для курящих сотрудников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:29 21.01.2025

Сервис Superjob опросил работодателей о регламентах для курящих работников и курящих сотрудников компаний Крыма о количестве и продолжительности их перекуров в течение рабочего дня.

Финские ученые выяснили, что курение негативно отражается на доходах граждан. Согласно опросам SuperJob, все больше компаний вводит регламенты для никотинозависимых: в 22% компаний для сотрудников с пагубной привычкой действуют правила, ограничивающие частоту перекуров и/или их продолжительность. Ранее мы выяснили, что в большинстве предприятий и организаций для курения отведены специальные места.

В целом, 21% никотинозависимых не позволяют себе курить на работе. Очевидно, продолжают курить в рабочее время только наиболее зависимые от табака: в связи с чем мы наблюдаем увеличение частоты перекуров. Каждый третий курящий на работе рассказал, что устраивает себе перекуры 5 и более раз за день. 3—4 раза за рабочий день или смену курят 30% жителей Крыма.

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У 7 из 10 курильщиков перекур занимает не более 5 минут. Мужчины курят чаще и задерживаются в курилке на более длительное время, чем женщины.

Время проведения: 9—16 января 2025 года

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