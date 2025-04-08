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В 80-летию Побудеы: в Севастополе украшают общественный транспорт
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В 80-летию Победы: в Севастополе украшают общественный транспорт

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:31 08.04.2025

В Севастополе по поручению губернатора Михаила Развожаева приступили к украшению общественного транспорта к празднованию 80-летия Победы. Символика была разработана Министерством транспорта РФ в едином стиле для всех регионов страны.

День Победы является одним из самых важных праздников для севастопольцев. В связи с этим в преддверии знаменательной даты – 80 лет со дня Великой Победы, мы по поручению губернатора города Михаила Развожаева приступили к праздничному оформлению общественного транспорта, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева. 

В Севастополе к акции присоединились и частные перевозчики. Всего в городе на городских маршрутах будут курсировать более 60 автобусов и троллейбусов. К примеру, в ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» уже завершают работу по украшению общественного транспорта и выводят брендированные машины на маршруты.

Если говорить о троллейбусных маршрутах, то это маршруты, которые проходят через центр города, – 7, 9, 12, автобусные – 92 и 94. А также мы украсили несколько пригородных маршрутов, – отмечает директор ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» Денис Будыш. 

Планируется, что курсировать украшенный общественный транспорт будет до конца года.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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