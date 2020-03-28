Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Здравоохранение Крыма | В администрации Ялты подчёркивают: карантин — не каникулы. Дети должны быть дома!

crimeapress_news

В администрации Ялты подчёркивают: карантин - не каникулы. Дети должны быть дома!
иллюстрация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В администрации Ялты подчёркивают: карантин — не каникулы. Дети должны быть дома!

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 12:07 28.03.2020

В администрации Ялты подчёркивают:

Согласно Указа Главы Республики Крым от 27 марта 2020 года № 77-У, пребывание  несовершеннолетних  без  сопровождения  родителей  в местах массового скопления граждан, выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ  искусств,  профессиональных  технических  образовательных организаций, а также временное трудоустройство подростков, достигших возраста 14 лет запрещено. Для контроля за выполнением будут организованы рейды, — отмечает начальник Управления образования Ялты Ренард Кутковский.

Начальник Управления образования Ялты призвал родителей не только приложить максимум усилий по недопущению пребывания детей в местах общего пользования, но и не допустить провокаций по поводу вынужденных каникул со стороны отдельных лиц:

Некий ялтинский фотограф во всю агитирует через соцсети в период вынужденного отдыха заняться созданием выпускных школьных фотоальбомов, подразумевая естественно массовые групповые фотографии. Такого в период вынужденных каникул однозначно быть  не должно! — говорит Ренард Кутковский.

В условиях, когда закрыты кинотеатры, музеи, торговые и развлекательные центры, отменён льготный проезд, наилучшее, что можно сделать, говорят специалисты, – оставить детей дома.

Пусть помогут по хозяйству, пусть больше общаются с вами, родители, станьте ближе к своим детям, — цитирует начальника Управления образования Ялты Отдел
информационной политики Администрации.

 

В администрации Ялты подчёркивают: карантин - не каникулы. Дети должны быть дома!

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.