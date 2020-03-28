В администрации Ялты подчёркивают: карантин — не каникулы. Дети должны быть дома!

В администрации Ялты подчёркивают:

Согласно Указа Главы Республики Крым от 27 марта 2020 года № 77-У, пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в местах массового скопления граждан, выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций, а также временное трудоустройство подростков, достигших возраста 14 лет запрещено. Для контроля за выполнением будут организованы рейды, — отмечает начальник Управления образования Ялты Ренард Кутковский.

Начальник Управления образования Ялты призвал родителей не только приложить максимум усилий по недопущению пребывания детей в местах общего пользования, но и не допустить провокаций по поводу вынужденных каникул со стороны отдельных лиц:

Некий ялтинский фотограф во всю агитирует через соцсети в период вынужденного отдыха заняться созданием выпускных школьных фотоальбомов, подразумевая естественно массовые групповые фотографии. Такого в период вынужденных каникул однозначно быть не должно! — говорит Ренард Кутковский.

В условиях, когда закрыты кинотеатры, музеи, торговые и развлекательные центры, отменён льготный проезд, наилучшее, что можно сделать, говорят специалисты, – оставить детей дома.