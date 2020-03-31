В администрации Симферополя уверяют, что резкого роста цен на продукты не фиксируют

О том, что специалисты администрации Симферополя ежедневно осуществляют мониторинг ценовой ситуации в торговых сетях и на городских рынках, сообщила исполняющая обязанности начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации столицы Крыма Юлия Кимбург.

На минувшей неделе не зафиксировано резкого роста цен на социальные продукты, — цитирует чиновника пресс-служба администрации крымской столицы.

Так, по словам специлистов, на сегодняшний день стоимость килограмма муки составляет 25 рублей и выше, стоимость риса — 41,38, гречки — 53,27. Стоимость макаронных изделий стартует от 27 рублей, десяток яйца столового 1 категории стоит от 53 рублей.