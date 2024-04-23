В Администрации Ялты состоится обсуждение проекта благоустройства центральной части города

Департамент строительства и благоустройства Администрации города Ялты приглашает ялтинцев принять участие в общественном обсуждении разработки проекта благоустройства территории в центральной части города, который в дальнейшем планируется направить на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В ходе встречи запланировано обсуждение нынешнего состояния и внешнего вида улиц Морская, Чехова, и сквера «Городской сад» и как данную территорию видят ялтинцы в будущем, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

Результаты общественного обсуждения лягут в основу первых проектных предложений для коллектива архитекторов.

Встреча состоится: 27 апреля, в 16:00 в Малом зале Администрации

ВНИМАНИЕ: Для посещения мероприятия обязательно письмо с подтверждением регистрации, пройти которую можно здесь: https://proektnoe-byuro-m4.timepad.ru/event/2861438/

Помимо письма с подтверждением регистрации, для прохода в здание Администрации города Ялта необходимо предъявить паспорт гражданина РФ.

источник: пресс-служба администрации Ялты