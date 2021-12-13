В аэропорту “Симферополь” установили самую высокую ёлку

Промышленные альпинисты установили 12-метровую новогоднюю елку в пассажирском терминале международного аэропорта “Симферополь”. Она считается самой высокой в Крыму из установленных в помещении. Елку украшает около 1000 игрушек и почти полкилометра гирлянд. В этом году елочные игрушки полностью обновили, заменив серебряные шары на разноцветные.

Монтаж праздничной елки выполняла группа промышленных альпинистов, входящих в состав дирекции по эксплуатации аэропорта. В крымской воздушной гавани промышленные альпинисты проводят все виды высотных работ, в том числе, по очистке остекленного фасада терминала, высотой до 35 метров, – сообщили в пресс-службе Международного аэропорта “Симферополь”.

Новогодняя елка находится на первом этаже общедоступной зоны терминала возле стоек регистрации. Монтаж конструкции велся в течение двух дней. В аэропорту она будет радовать посетителей все новогодние и рождественские праздники.

фото: пресс-служба Международного аэропорта “Симферополь”

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