В Академии «Меганом» объявили набор на образовательную программу для молодых художников

С 8 по 20 апреля и с 22 апреля по 7 мая в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) стартуют новые потоки образовательной программы «Церковное искусство: создание внутреннего убранства храма-часовни». Регистрация открыта, соответственно, до 13 марта и до 27 марта включительно на сайте арт-кластера «Таврида» и в приложении «Меганом» в VK.

В Академии «Меганом» продолжается долгосрочная образовательная программа, где ее участники — художники, реставраторы, иконописцы, мозаичисты и художники-монументалисты — работают над проектом внутреннего убранства храма-часовни во имя св. Великомученика Георгия Победоносца, строительство которого ведется у подножия горы Меганом.

Новые участники программы продолжат работу предыдущих. На данный момент уже разработаны проекты внешнего убранства храма и благоустройства территории, варианты росписи Иоанно-Предтеченского придела, решение мозаичного напольного мощения, предложение керамического и мозаичного оформления купели, а также варианты декоративного оформления западного портала храма-часовни. Кроме того, участники предложили варианты росписи потолка, купола и барабана и решения для оформления витражей. Созданы эскизы общей росписи внутренних стен храма, отдельные элементы эскизов со сценами из жития св. Георгия Победоносца, варианты цветовых решений, мозаичного оформления баптистерия и орнамента для иконостаса. Также разработана 3D-модель храма и создан его макет с общей росписью внутренних стен.

Практическая часть программы будет разбавлена теорией, где молодым художникам расскажут об основах православного храмостроительства, архитектуре, канонических требованиях и важных аспектах в проектировании православного храма.

Восьмой и девятый образовательные модули программы «Церковное искусство: создание внутреннего убранства храма-часовни» пройдут с 8 по 20 апреля и с 22 апреля по 7 мая в Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом». Участие бесплатное. Подать заявку можно до 13 марта на восьмой и до 27 марта на девятый потоки в приложении «Меганом» в VK и на сайте арт-кластера «Таврида»

Куратор программы — Мария-Николь Селиванова, руководитель арт-парка «Таврида», художник-реставратор станковой и монументальной живописи.

Строительство храма-часовни во имя св. Великомученика Георгия Победоносца ведется в Крыму, у подножия горы Меганом. Инвестиционный проект реализуется силами мецената-храмостроителя Алексея Кахидзе при поддержке «Таврида.АРТ» и Синодального отдела по делам молодежи РПЦ. Такое строительство — первый опыт арт-кластера «Таврида» по созданию культовых зданий.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»