В Академии «Меганом» открыт набор на программу для представителей туриндустрии

В ходе обучения участники сумеют развить свои творческие компетенции, познакомятся с практическими инструментами применения творческого мышления для создания туристического, экскурсионного продукта. В течение шести дней представители туриндустрии будут исследовать заповедные места и культурно-просветительский потенциал восточного Крыма. Помимо прочего, их ожидает знакомство с передовыми технологиями презентации и продвижения туристических продуктов в цифровой среде. Работа над продуктом будет вестись при помощи методологии дизайн-мышления, также предусмотрен трек фотолаборатории, где участники освоят мастерство композиции и фотосъемки.

По итогам программы участники приобретут либо усовершенствуют уже имеющиеся компетенции по формированию и продвижению туристического, экскурсионного продукта. Еще одним преимуществом станет возможность овладеть навыком упаковки созданного продукта в формате арт-путешествия для разных целевых аудиторий.

Участие бесплатное. Заявку необходимо подать до 19 апреля на сайте арт-кластера «Таврида» и в приложении «Меганом» во «ВКонтакте».

Справка: «Таврида.АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор — АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодёжь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодёжного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер, который объединил образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, акселератор проектов, Академию творческих индустрий «Меганом» и другие проекты. В 2023 году по распоряжению Президента РФ Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодёжный туристическо-просветительский кластер. В настоящее время ведутся работы по развитию территории и расширению инфраструктуры.

По информации пресс-службы Министерства курортов и туризма Республики Крым