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В Академии «Меганом» открыт набор на программу для представителей туриндустрии

В Академии «Меганом» открыт набор на программу для представителей туриндустрии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:18 16.04.2024

С 14 по 21 мая 2024 года в Академии творческих индустрий «Меганом» (арт-кластер «Таврида», проект Росмолодёжи) стартует новая программа «Меганомика. Арт-путешествие» для представителей бизнеса в сфере внутреннего туризма и туристических компаний, индивидуальных предпринимателей, гидов, экскурсоводов, блогеров, а также молодых профессионалов туриндустрии — студентов старших курсов профильных специальностей вузов в возрасте от 18 лет. Основное требование — это регион деятельности участников: Республика Крым, г. Севастополь и Краснодарский край. Всем желающим принять участие в программе необходимо будет выполнить творческое задание и подготовить видеовизитку.

В ходе обучения участники сумеют развить свои творческие компетенции, познакомятся с практическими инструментами применения творческого мышления для создания туристического, экскурсионного продукта. В течение шести дней представители туриндустрии будут исследовать заповедные места и культурно-просветительский потенциал восточного Крыма. Помимо прочего, их ожидает знакомство с передовыми технологиями презентации и продвижения туристических продуктов в цифровой среде. Работа над продуктом будет вестись при помощи методологии дизайн-мышления, также предусмотрен трек фотолаборатории, где участники освоят мастерство композиции и фотосъемки.

По итогам программы участники приобретут либо усовершенствуют уже имеющиеся компетенции по формированию и продвижению туристического, экскурсионного продукта. Еще одним преимуществом станет возможность овладеть навыком упаковки созданного продукта в формате арт-путешествия для разных целевых аудиторий.

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Участие бесплатное. Заявку необходимо подать до 19 апреля на сайте арт-кластера «Таврида» и в приложении «Меганом» во «ВКонтакте».

Справка: «Таврида.АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор — АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодёжь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодёжного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер, который объединил образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, акселератор проектов, Академию творческих индустрий «Меганом» и другие проекты.  В 2023 году по распоряжению Президента РФ Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодёжный туристическо-просветительский кластер. В настоящее время ведутся работы по развитию территории и расширению инфраструктуры. 

По информации пресс-службы Министерства курортов и туризма Республики Крым 

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