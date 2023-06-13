В Академии «Меганом» пройдет концерт народного оркестра: от балалайки до цимбал

17 июня на территории Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») пройдет концерт народного оркестра под руководством дирижера Андрея Долгова. Творческий вечер станет итоговым мероприятием образовательного заезда «Только в России» арт-кластера «Таврида». Концертная программа объединит музыкантов, играющих на традиционных инструментах народов России, и молодых танцоров — участников арт-школы хореографии.

Концертная программа «Только в России» состоится 17 июня в 18:30 на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» — круглогодичного образовательного центра для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, который стал ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ» и одной из ведущих площадок России по созданию проектов в сфере творческих индустрий

Всероссийский молодежный оркестр национальных инструментов создан в рамках арт-школы народного оркестра образовательного заезда «Только в России», который проходит на территории арт-кластера «Таврида» в период с 12 по 18 июня. На один вечер открытая площадка Академии перенесет гостей в атмосферу многогранной русской культуры, с помощью музыки зрители прочувствуют колорит регионов России и вживую услышат звучание редких национальных инструментов. Почетное место дирижера займет художественный руководитель и главный дирижер оркестра народных инструментов «Терема» Андрей Долгов. Концертная программа включает выступления более 70-ти музыкантов. В составе оркестра не только привычные балалайка, домбра и баян, но такие традиционные инструменты народов России как цимбалы, осетинская гармоника, башкирский курай и кыл-кубыз.

Музыкальное шоу познакомит зрителей с переосмысленными классическими композициями, а также с современным авторским материалом, сыгранным на разнообразных народных инструментах. Произведения Петра Чайковского, Владимира Курьяна, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова и Карла Орфа прозвучат вместе с музыкой молодых композиторов — Екатерины Хмелевской, Натальи Тимофеевой и Урала Идельбаева.

Дополнит неповторимое звучание народных инструментов выступление артистов арт-школы хореографии «Новые русские танцы». Яркое шоу танцоров подкупает самобытностью и оригинальностью смешения стилей русской народной и этнической культуры с абсолютно новым подходом к хореографии. Также в финальный день образовательного заезда участники арт-школы подводного арт-парка представят разработанные концепции арт-объектов и 3D-модели, которые в перспективе могут стать частью подводной экспозиции.

Помимо этого, на фестивальной площадке арт-кластера «Таврида» пройдет выставка «Россия вглядывается в себя», в рамках которой арт-школа ремесел поделится результатами исследования народных промыслов. Среди работ будут представлены сувениры и творческие продукты, созданные участниками во время заезда. Итоговым продуктом арт-школы гастрономии станут разработанные методические рекомендации креативного класса поваров, собранные участниками и экспертами во время практических мастер-классов и дегустаций. Важным событием для арт-школы современной литературы станет кастинг на спецпроект «Настоящие» и конкурс на участие в издательской программе арт-кластера. Завершится образовательный заезд «Только в России» гала-концертом в формате квартирника, в котором примут участие музыканты из арт-школы авторской песни — их песни войдут в музыкальный альбом, записанный прямо на площадке «Тавриды».

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»

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