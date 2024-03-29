В Академии «Меганом» пройдут обучение художественные руководители и главные режиссёры театров России

С 25 июня по 13 октября в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) в офлайн- и онлайн-форматах пройдет образовательная программа «Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего». Ее участники будут развивать и совершенствовать профессиональные навыки стратегического планирования и продвижения современного российского театра. К участию в программе приглашаются художественные руководители и главные режиссеры театров России в возрасте до 45 лет. Регистрация открыта с 27 марта по 25 мая на сайте арт-кластера «Таврида» и в приложении «Меганом» в VK.

В ходе обучения молодые театральные режиссеры и художественные руководители познакомятся с актуальными тенденциями в управлении современным театром и освоят навыки, необходимые для эффективного руководства. В процессе обучения они узнают, как управлять творческим коллективом, формировать репертуарную политику и взаимодействовать с органами власти, бизнес- и социальными партнерами. За время программы каждый участник под наставничеством экспертов создаст свою Стратегию развития театра и получит содержательную оценку и рекомендации.

Программа в онлайн- и офлайн-формате продлится 4 месяца с разбивкой на три модуля. Первый модуль пройдет с 25 июня по 4 июля в Москве на базе Московского Губернского театра, где участников ждут мастер-классы, практикумы с экспертами и культурно-просветительские мероприятия. Второй модуль — с 15 июля по 25 сентября — предполагает обучение на онлайн-платформе «Таврида.АРТ». На третьем модуле — с 5 по 13 октября — участники встретятся в Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» на образовательных форматах и финальной презентации Стратегий развития театра.

Партнером программы выступает Московский Губернский театр. Среди экспертов программы значатся Сергей Безруков, народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра, художественный руководитель Большого детского фестиваля и Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского», театральный режиссер, продюсер, общественный деятель, а также Лариса Вильясте, директор Московского Губернского театра, директор Большого детского фестиваля и Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского».

Участие бесплатное. Подать заявку можно до 25 мая в приложении «Меганом» в ВК и на сайте арт-кластера «Таврида».

СПРАВКА: Академия творческих индустрий «Меганом» — это концептуально новая образовательная среда для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, ядро арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи). Круглогодичный образовательный центр позволяет специалистам расширить знания и профессиональные компетенции под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.