В Академии «Меганом» разрабатывают новые формы взаимодействия со слушателями

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») стартовала образовательная программа «Мастерская молодых талантов: время действовать». 50 лучших участников проектов «Тавриды» (проект Росмолодёжи) встретились в Крыму, чтобы разработать комплекс образовательных и культурно-просветительских форматов и мероприятий для участников программ Академии.

«Мастерская молодых талантов: время действовать» — программа, предназначенная для создателей образовательных курсов, представителей региональных молодежных организаций, образовательных учреждений, web-разработчиков и web-дизайнеров, представителей региональных арт-резиденций, амбассадоров и медиаамбассадоров арт-кластера «Таврида».

Осенью 2023 года отбор на программу прошли 50 молодых людей из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Курской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Томской, Ярославской областей, Краснодарского, Ставропольского, Красноярского краев, республик Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Крым и Ханты-Мансийского автономного округа.

Очному модулю в Крыму предшествовала работа онлайн, во время которой участники познакомились с деятельностью арт-кластера «Таврида». Теперь их ждет неделя интенсивной работы на площадке Академии «Меганом», результатом которой станут новые форматы взаимодействия с целевыми аудиториями на проектах и программах арт-кластера «Таврида». Участники разработают комплекс образовательных и культурно-просветительских мероприятий. Также уделят внимание решению актуальных проблем, с которыми сталкивается творческая молодежь в регионах: недостаток площадок для самореализации, монетизация творчества, взаимодействие творческих сообществ, нехватка образовательных программ, направленных на профессиональное развитие деятелей искусства.

По итогам защиты лучшие проекты будут реализованы при поддержке программных и коммерческих партнеров арт-кластера «Таврида» в 2024 году.

Куратор программы — Фаина Милевская, заместитель руководителя департамента сопровождения целевых аудиторий арт-кластера «Таврида». Пул экспертов представляют Марина Ланцева, методолог-идеолог, тренер, сооснователь компании Learning Space; Мария Балиоз, методолог-идеолог, тренер, сооснователь компании Learning Space; Константин Климшин, руководитель лаборатории клиентского опыта банка РНКБ, Ксения Богданова, руководитель группы стандартизации коммуникаций с клиентами банка РНКБ, Кирилл Вайлунов, руководитель проектов устойчивого развития банка РНКБ, Егор Андреев, начальник управления клиентских впечатлений банка РНКБ, Ленмар Шабадинов, заместитель начальника управления дистанционных продаж и поддержки клиентов банка РНКБ, Александр Сниховский, эксперт группы автоматизированных сервисов банка РНКБ, Дарья Липовецкая, методолог, автор и разработчик образовательных проектов и программ, эксперт Росмолодёжь.Гранты, эксперт грантовых конкурсов; Дарья Сорокина, советник аппарата депутата Московской городской Думы, победитель конкурса политологов и Дмитрий Колоницкий, резидент арт-кластера «Таврида».

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»