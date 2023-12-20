В Академии «Меганом» разработали идеи объединения творческой молодежи

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершилась образовательная программа «Мастерская молодых талантов: время действовать». 50 лучших участников проектов «Тавриды» разработали новые формы взаимодействия арт-кластера с молодыми талантами.

Слушатели программы подобраны таким образом, что здесь присутствуют лучшие участники из разных образовательных заездов арт-кластера «Таврида». Все очень разные: студенты, молодые бизнесмены, специалисты творческого профиля, специалисты по делам молодежи в регионах. Все они знают, чего хотят, у каждого за плечами свой перспективный проект. Каждый хочет не только внести вклад в развитие арт-кластера, но и создать целое молодежное движение в стране, — отмечает эксперт программы, методолог-идеолог, тренер, сооснователь компании Learning Space Марина Ланцева.

В течение недели на площадке «Меганом» участники исследовали, как службы Академии взаимодействуют со слушателями, а затем предложили свои варианты оптимизации их работы, включающие в себя модернизацию сообществ арт-кластера (цикл шоу-программ от резидентов в регионах, взаимодействие со студенческими проектами), внедрение образовательных программ, направленных на развитие навыков по монетизации творчества, создание службы карьерного сопровождения участников и содействие в продвижении их проектов.

Вторая задача, которую решали участники мастерской, — создание и развитие молодежного сообщества в регионах. Работу начали с определения актуальных проблем творческой молодежи: недостаток площадок для самореализации, отсутствие взаимодействия творческих сообществ с образовательной системой, недостаток финансирования, нехватка образовательных программ, направленных на профессиональное развитие деятелей искусства.

По итогам работы состоялась презентация нескольких проектов мобильного приложения «Таврида» и варианты социальных сетей для формирования глобальной гибридной среды (офлайн и онлайн) и создания мирового сообщества «Таврида». Также была представлена двухуровневая система пути участника для совершенствования работы программ Академии, что в будущем повысит вклад творческих индустрий в экономику страны.

В качестве одной из площадок для создания творческих сообществ в регионах участники мастерской предложили арт-резиденции федеральной сети «Таврида.АРТ». Творческие пространства на сегодняшний день уже объединяют на своей базе местную активную молодежь. Чтобы их работа стала более эффективной, мастера предлагают увеличивать штат сотрудников, налаживать сотрудничество с комитетами по делам молодежи и студенческими организациями и, главное, проводить разнообразные мини-фестивали и коллаборации с крупными организациями страны.

Куратор программы — Фаина Милевская, заместитель руководителя департамента сопровождения целевых аудиторий арт-кластера «Таврида». Пул экспертов представляют: Марина Ланцева, методолог-идеолог, тренер, сооснователь компании Learning Space, Мария Балиоз, методолог-идеолог, тренер, сооснователь компании Learning Space, Константин Климшин, руководитель лаборатории клиентского опыта банка РНКБ, Ксения Богданова, руководитель группы стандартизации коммуникаций с клиентами банка РНКБ, Кирилл Вайлунов, руководитель проектов устойчивого развития банка РНКБ, Егор Андреев, начальник управления клиентских впечатлений банка РНКБ, Ленмар Шабадинов, заместитель начальника управления дистанционных продаж и поддержки клиентов банка РНКБ, Александр Сниховский, эксперт группы автоматизированных сервисов банка РНКБ, Дарья Липовецкая, методолог, автор и разработчик образовательных проектов и программ, эксперт Росмолодёжь.Гранты, эксперт грантовых конкурсов, Дарья Сорокина, советник аппарата депутата Московской городской Думы, победитель конкурса политологов, и Дмитрий Колоницкий, резидент арт-кластера «Таврида».

Академия творческих индустрий «Меганом» — это концептуально новая образовательная среда для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, ядро арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи). Круглогодичный образовательный центр позволяет специалистам расширить знания и профессиональные компетенции под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»