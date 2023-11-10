В Академии «Меганом» разработали проекты развития региональных арт-резиденций

5 ноября в Академии творческих индустрий «Меганом» завершилась образовательная программа «Арт-резиденции: новые точки притяжения», где команды узнали лучшие практики формирования творческих сообществ, как ими управлять, а также нюансы организации мероприятий и реализации проектов.

Арт-резиденции федеральной сети «Таврида.АРТ» — это многофункциональные творческие пространства, где молодые деятели культуры и искусства, представители творческих индустрий, некоммерческих организаций, эксперты в управлении и других сферах получают возможности для реализации своих талантов и идей, находят партнеров и единомышленников. На базе арт-резиденций проходят культурные события и зарождаются проекты. Созданием и развитием арт-резиденций занимаются представители региональных творческих сообществ.

В течение 6 дней в Академии творческих индустрий «Меганом» проходила образовательная программа «Арт-резиденции: новые точки притяжения», где руководители и специалисты из 12 регионов страны получали практические советы и инструменты для развития творческих пространств, обменивались опытом и работали в творческих коллаборациях. При помощи экспертов участники узнали, как управлять молодежным пространством, познакомились с лучшими практиками формирования творческих сообществ, установили новые профессиональные связи. Совместно с экспертами они разработали проекты по развитию арт-резиденций. По итогам обучения специалисты в дальнейшем смогут самостоятельно реализовывать мероприятия, вызывающие интерес у широких слоев населения своего города.

В рамках программы «Арт-резиденции: новые точки притяжения» состоялся образовательный интенсив «Личный бренд» от VK Education, где участникам рассказывали о том, как создать яркий контент и вывести бренд на новый уровень.

Сегодня граница между понятиями профессиональной репутации и личным брендом практически отсутствует, но многие из нас сталкивались с людьми, у которых есть личный бренд и при этом полностью отсутствует профессиональная репутация. Личный бренд — это набор ассоциативных и эмоциональных связей с каким-то продуктом, будь то персоналии или какой-то товар / услуга. Бренд — это то, как вас воспринимают люди. Получить хороший личный бренд — это не обязательно стать миллионным блогером. Ваш личный бренд может быть нацелен на узкую аудиторию, но это те люди, от которых зависит вся ваша деятельность и взаимодействие с которыми будет важно именно для вас, — отмечает руководитель команды внешнего продвижения и digital-евангелист ВКонтакте, куратор образовательного онлайн-интенсива «Личный бренд» Вячеслав Прохоров.

Куратором программы выступил Тимур Фаляхов, руководитель федеральной сети арт-резиденций «Таврида.АРТ»:

Участники программы помимо дорожных карт развития и межрегиональных проектов протестировали гипотезу, что хор — это отличный способ нетворкинга. Работа с хормейстером, запись в студии звукозаписи и участие в иммерсивной постановке позволила участникам не только открыть и проявить свои таланты, но и наладить новые деловые, дружеские связи, что по мнению команд является конкретным результатом обучения.

Пул экспертов программы представили: бизнес-тренер, эксперт корпоративного образования, тренер-консультант по обучению и развитию Константин Бороздин, председатель Белгородского офиса РСМ, президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес Анна Харитонова, директор Культурного центра «Октябрь» Дмитрий Алдаев, директор по развитию коворкинга «ПРОСТО» Руслан Петрушихин, директор Молодежного центра «Шатлык» Гульчечек Ковальчук, начальник отдела креативных индустрий арт-резиденции «Точка» Дарья Пентина, краевед, историк Татьяна Зорова, певица, хормейстер Ася Зыкова, руководитель команды внешнего продвижения и digital-евангелист ВКонтакте Вячеслав Прохоров, директор по региональному развитию группы компаний «Флакон» Михаил Егошин.

Академия творческих индустрий «Меганом» ー это новая концепция образовательной среды для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, которая стала ядром арт–кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи). Круглогодичный образовательный центр позволяет молодым профи получить знания под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

источник: арт-кластер «Таврида.АРТ»