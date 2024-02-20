В академии «Меганом» создают церковные произведения искусства

19 февраля в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) стартовал очередной модуль образовательной программы «Церковное искусство: создание внутреннего убранства храма-часовни». Новый поток приурочен к важному событию — 20 февраля состоится чин закладки храма для которого участники программы и создают проект убранства.

В Крыму, у подножия горы Меганом ведется строительство храма-часовни во имя св. Великомученика Георгия Победоносца. Инвестиционный проект реализуется силами мецената-храмостроителя Алексея Кахидзе при поддержке «Тавриды» и Синодального отдела по делам молодежи РПЦ. Такое строительство — первый опыт арт-кластера «Таврида» по созданию культовых зданий.

Проект представляет собой новаторское видение канонического храма — сооружение в виде корабля лаконично вписано в окружающий ландшафт побережья Черного моря.

Современный взгляд на храмостроительство будет поддержан и во внутреннем убранстве. Для этого к созданию проекта привлечены молодые художники, иконописцы, монументалисты из разных регионов России. В рамках образовательной программы в Академии творческих индустрий «Меганом» они работают над проектами росписи, мозаики и витражей, которые затем будут перенесены на стены храма-часовни. Работа ведется под наставничеством опытных экспертов – именитых художников и иконописцев.

Каждый новый модуль – это новая команда участников, которая подхватывает наработки предыдущих команд.

За три месяца образовательной программы участники разработали 3D-модель храма и создали его макет с росписями внутренних стен, мозаикой баптистерия и белокаменным иконостасом. В эскизах читаются сюжеты из жития Георгия Победоносца, святого покровителя будущего храма-часовни. Художники нового потока начнут проработку витражей и создадут эскизы для росписи крестильной части храма, — рассказала Мария-Николь Селиванова, куратор программы, руководитель арт-парка «Таврида», художник-реставратор станковой и монументальной живописи.

19 февраля в Академии «Меганом» начался новый поток образовательной программы. Эстафету от коллег принимают 19 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Ростовский, Ивановской и Московской областей.

Новый заезд приурочен к важному событию — 20 февраля планируется чин закладки храма и освящение места строительства.

Эксперты программы: Сергей Смирнов; художник-монументалист, иконописец, Екатерина Афонина, преподаватель МГИК, специалист по витражному стеклу, Анастасия Крылова, преподаватель МГИК, специалист по витражному стеклу.

В дополнение к практической части молодые художники изучат и теорию: рассмотрят основы православного храмостроительства, архитектуру, канонические требования и ключевые аспекты в проектировании православного храма. Слушателей ждут лекции об истории иконописи и православия в России, встречи с представителями церковного искусства и путешествие по святым местам Крыма.

Академия творческих индустрий «Меганом» — это концептуально новая образовательная среда для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, ядро арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи). Круглогодичный образовательный центр позволяет специалистам расширить знания и профессиональные компетенции под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»