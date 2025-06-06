В Академии «Меганом» — третий поток кадровой программы «Капитаны культуры»

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») стартовал третий поток кадровой программы «Капитаны культуры». Она содействует профессиональному и личностному росту руководителей среднего звена в области культуры и реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

С 2 по 7 июня в Крыму в Академии «Меганом» проходит первый модуль третьего потока 2025 года кадровой программы «Капитаны культуры» для управленцев в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. На площадку приехали 131 участник из 58 регионов России — от Камчатки до Крыма и Новороссии.

Программа разделена на три модуля и затрагивает важные аспекты развития основных управленческих компетенций. В первом модуле участники рассмотрят способы развития стратегического мышления и лидерства, второй модуль (онлайн) предполагает самостоятельную работу над индивидуальным планом профессионального развития, а заключительный третий модуль, который пройдёт в Академии «Меганом» с 16 по 21 августа, будет посвящён развитию навыков ситуационного руководства и освоению техник эффективного планирования. В финале программы участники представят проекты изменений своих организаций на итоговом питчинге.

Участникам помогают не только ведущие эксперты и бизнес-тренеры, среди которых член правления Российской ассоциации фасилитаторов, корпоративный антрополог и логотерапевт Владимир Данкин, эксперт Академии социальных технологий и кандидат политических наук Роман Боярков, специалист в работе с командами и лидерами Евгения Вырвич и другие специалисты, но и настоящий моряк — капитан-наставник парусных судов «Седов» и «Крузенштерн» Михаил Новиков. Он не только выступил с лекцией «Триумф духа в океане возможностей», но и помог участникам программы освоить навыки навигации и управления парусным катамараном.

Во время подобных командообразующих мероприятий, не связанных напрямую с производственной деятельностью, можно быстрее выстроить нужную коммуникацию и достигнуть командного результата. В будущем люди будут легче взаимодействовать друг с другом уже в рабочих процессах. Нашим «капитанам» на программе нужно учиться управлять как большими, так и маленькими командами в своих коллективах, растить и развивать в себе и в других индивидуальность, предприимчивость, способность брать на себя ответственность. Это и будет воспитывать в них настоящих патриотов, преданных делу, которому они посвящают свою жизнь, — рассказал Михаил Новиков.

Ещё одной «изюминкой» текущего потока программы «Капитаны культуры» стал визит к участникам чемпионки мира среди военнослужащих на железной дистанции, победительницы одного из сложнейших в мире стартов по экстремальному триатлону, мастера спорта по триатлону и лёгкой атлетике, члена сборной России и спортсменки ЦСКА Марии Гостевой. Она поделилась с управленцами в сфере культуры навыками стратегического планирования, управления стрессом и профилактики выгорания: Мои главные советы: ставьте перед собой корректные и правильные цели, но не концентрируйтесь только на этом, а получайте удовольствие от самого пути их достижения. Управляйте стрессами, замечайте вещи, которые наполняют вас энергией, не обесценивайте свои достижения, хвалите себя и мыслите позитивно. Программу посетил также участник второго потока программы «Высшей школы управления в сфере культуры» (ВШУК), заместитель руководителя филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Крым, участник СВО и ветеран боевых действий Дмитрий Воронин. Он уделил особое внимание важности поддержки патриотических проектов в сфере культуры. Подобные проекты, а это могут быть выставки, концерты, мастер-классы или театральные постановки, будут способствовать формированию гражданской идентичности, укреплению единства нашего общества и развитию культурной самосознательности. Творчество, на мой взгляд, играет сегодня ключевую роль в формировании эмоциональной связи с историей и культурой страны. Поддержка таких проектов не только обогащает культурный ландшафт, но и помогает людям найти смысл, цель в жизни, особенно в трудные времена, — отметил Дмитрий Воронин. Кадровая программа «Капитаны культуры» реализуется в Академии «Меганом» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с 2024 года. В ней приняли участие уже более 300 выпускников из 62 субъектов Российской Федерации. В этом году запланировано четыре потока программы. С современными методиками стратегического планирования и лучшими управленческими практиками познакомятся около 500 руководителей со всей страны. Наиболее перспективные и добившиеся значимых результатов будут рекомендованы для дальнейшего участия в кадровых программах Министерства культуры Российской Федерации и арт-кластера «Таврида». Узнайте больше: В Крыму собирают эфиромасличную розу источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

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