Прямо сейчас:
Главная | События | В Академии творческих индустрий «Меганом» исследуют «русский код» в современной архитектуре
Новости Республики
В Академии творческих индустрий «Меганом» исследуют «русский код» в современной архитектуре

В Академии творческих индустрий «Меганом» исследуют «русский код» в современной архитектуре

Опубликовал: КрымPRESS в События 18:08 18.04.2025

C 15 июня по 21 августа на базе Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») пройдёт программа «Русский архитектурный код». Её участниками станут архитекторы, дизайнеры среды, социологи, историки искусства, представители муниципалитетов, журналисты и блогеры, студенты и аспиранты профильных вузов и все, кто интересуется историей отечественной и зарубежной архитектуры и формированием современного стиля российских городов.

Регистрация на программу продлится до 12 мая и доступна по ссылке: https://clck.ru/3LVFfR

Программа «Русский архитектурный код» призвана объединить представителей молодёжного архитектурного сообщества, раскрыть их потенциал и сформировать площадку для совместного развития архитекторами современного русского стиля. Молодые специалисты всесторонне исследуют архитектурные особенности регионов и разработают практические рекомендации по применению нового русского стиля в создании проектов.

Участники программы «Русский архитектурный код» изучат как основные элементы русского стиля в архитектуре, так и локальные архитектурные особенности регионов нашей страны. Под кураторством опытных экспертов — архитекторов, урбанистов, экономистов, историков искусства, они погрузятся в традиции российского и зарубежного зодчества, познакомятся с концепциями развития городов будущего и современным пространственным планированием России, проанализируют основные кризисные точки современных городов и способы их преодоления средствами архитектуры и дизайна.

Программа будет разделена на два модуля. Первый модуль пройдёт онлайн с 15 июня по 10 августа, в течение которого участники познакомятся с программой и экспертами, погрузятся в историю отечественного искусства и архитектуры, изучат социологию города, а также футуристические концепции городской среды. Во время второго модуля, который состоится в очном формате — с 15 по 21 августа на базе Академии творческих индустрий «Меганом», участников ждут мастер-классы, выездные экскурсии и работа над реальными проектами в составе кросс-дисциплинарных команд под кураторством наставников из архитектурных бюро.

Итогом программы «Русский архитектурный код» станет глобальное исследование русского кода в архитектуре, создание сборника практических рекомендаций по работе с современным российским архитектурным стилем, а также презентация архитектурно-художественных концепций реальных проектов для отдельных регионов нашей страны — с учётом их локальной идентичности.

источник: пресс-служба арт-кластера «ТавридаАРТ»

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: фестивали в Крыму

фестивали в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x