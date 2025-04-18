В Академии творческих индустрий «Меганом» исследуют «русский код» в современной архитектуре

C 15 июня по 21 августа на базе Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») пройдёт программа «Русский архитектурный код». Её участниками станут архитекторы, дизайнеры среды, социологи, историки искусства, представители муниципалитетов, журналисты и блогеры, студенты и аспиранты профильных вузов и все, кто интересуется историей отечественной и зарубежной архитектуры и формированием современного стиля российских городов.

Регистрация на программу продлится до 12 мая и доступна по ссылке: https://clck.ru/3LVFfR

Программа «Русский архитектурный код» призвана объединить представителей молодёжного архитектурного сообщества, раскрыть их потенциал и сформировать площадку для совместного развития архитекторами современного русского стиля. Молодые специалисты всесторонне исследуют архитектурные особенности регионов и разработают практические рекомендации по применению нового русского стиля в создании проектов.

Участники программы «Русский архитектурный код» изучат как основные элементы русского стиля в архитектуре, так и локальные архитектурные особенности регионов нашей страны. Под кураторством опытных экспертов — архитекторов, урбанистов, экономистов, историков искусства, они погрузятся в традиции российского и зарубежного зодчества, познакомятся с концепциями развития городов будущего и современным пространственным планированием России, проанализируют основные кризисные точки современных городов и способы их преодоления средствами архитектуры и дизайна.

Программа будет разделена на два модуля. Первый модуль пройдёт онлайн с 15 июня по 10 августа, в течение которого участники познакомятся с программой и экспертами, погрузятся в историю отечественного искусства и архитектуры, изучат социологию города, а также футуристические концепции городской среды. Во время второго модуля, который состоится в очном формате — с 15 по 21 августа на базе Академии творческих индустрий «Меганом», участников ждут мастер-классы, выездные экскурсии и работа над реальными проектами в составе кросс-дисциплинарных команд под кураторством наставников из архитектурных бюро.

Итогом программы «Русский архитектурный код» станет глобальное исследование русского кода в архитектуре, создание сборника практических рекомендаций по работе с современным российским архитектурным стилем, а также презентация архитектурно-художественных концепций реальных проектов для отдельных регионов нашей страны — с учётом их локальной идентичности.

источник: пресс-служба арт-кластера «ТавридаАРТ»

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