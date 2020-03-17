В акции «Субботник здоровья» в Севастополе приняли участие более 250 горожан

Акция «Субботник здоровья» в Севастополе прошла в поликлиниках первой городской больницы. Свое здоровье проверили около двухсот человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Диспансеризация проходила в поликлиниках на улицах адмирала Октябрьского, Ерошенко, Бориса Михайлова, Силаева и Геннериха. С 9:00 до 15:00 прием вели терапевт, кардиолог, невролог, хирург, эндокринолог и гинеколог, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Заместитель региональной общественной организации инвалидов председателя «Союза «Чернобыль» Севастополя» Елена Третьяк в субботу вместе со своими единомышленниками пришла в поликлинику № 1 городской больницы № 1, чтобы принять участие в общегородской акции. Для них был создан «зеленый» коридор.

Диспансеризация, проведенная 14 марта, была необходима для чернобыльцев, так как эта категория людей, облученных радиацией, как никто другой нуждается не только в плановом осмотре, а в более расширенном виде диспансеризации, – отмечает Елена Третьяк.

Кроме того, 14 марта в село Орлиное работал мобильная амбулатория. Местных жителей на осмотр принимали терапевт, гинеколог, уролог, окулист, кардиолог, врач УЗИ, желающим делали флюорографию, электрокардиограмму и маммографию, вакцинировали и брали клинические анализы. Всего около 50 человек прошли обследование в рамках акции.

Ближайший «Субботник здоровья» пройдет 21 марта в поликлиниках №1, 4 и 5 городской больницы №1. Организаторы приурочат мероприятие дню борьбы с туберкулезом. Акция будет длиться с 09:00 до 15:00. Следующий осмотр запланирован на 11 апреля. Он будет направлен на борьбу с глаукомой. Желающих примут специалисты: терапевт, офтальмолог и гинеколог.