В акватории бухты Круглая учёные определили границы объекта подводного культурного наследия

Усилиями отдела подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический» при непосредственном участии отдела охраны и учета объектов культурного наследия проведена работа по выявлению и постановке на государственный учет памятника археологии, расположенного в центральной части бухты Круглой в Гагаринском районе города Севастополя.

Хотя эта акватория впервые стала объектом пристального внимания археологов еще в 1960-е годы (В. И. Кадеев, 1964, 1965 гг.) и участок отмели был отмечен на Историко-архитектурном опорном плане и проекте зон охраны Генерального плана города Севастополя до 2025 года (утвержденного решением Севастопольского городского Совета от 13.12.2005), в российское правовое поле объект вошел только после процедуры выявления в ходе плановых подводных археологических исследований (держатель открытого листа – А. А. Букатов).

Граница объекта выделяет участок акватории общей площадью 44892,38 кв. м, на котором расположена скалистая отмель, еще на картах начала XIX века обозначенная как островок. Датировка многочисленных археологических находок на этом участке охватывает практически весь период существования Херсонеса. Применение дистанционных методов позволило получить новую информацию для интерпретации этого памятника археологии, находящегося на дне современной бухты Круглая.

Приказом Севнаследия от 15.12.2020 № 504 под наименованием «Участок культурного слоя на отмели в центральной части бухты Круглая» объект был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Дальнейшее изучение этого ценного и важного подводного памятника расширит наши знания об округе Херсонеса в античный и средневековый период, — подчёркивают в музее-заповеднике.

Источник: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»