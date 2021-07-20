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«Верево Сити»
В акватории Феодосии пиротехники МЧС обезвредили 4 авиабомбы времен Второй мировой
Фото: ГУ МЧС России по РК

В акватории Феодосии пиротехники МЧС обезвредили 4 авиабомбы времен Второй мировой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:42 20.07.2021

Сегодня днем в Феодосии, в районе Северного причала, в море на удалении от берега 280 метров и на глубине 4 метра пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС по РК были обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России были идентифицированы четыре взрывоопасных предмета: АО-20 — 3ед. и АО-10 – 1ед. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 8 человек личного состава, 2 единицы техники и 1 плавсредство.

В акватории Феодосии пиротехники МЧС обезвредили 4 авиабомбы времен Второй мировой

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