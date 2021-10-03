В акватории Феодосийской бухты продолжается разминирование грузового теплохода «Жан Жорес»

3 октября в акватории Феодосийской бухты продолжились работы по разминированию грузового теплохода «Жан Жорес», затонувшего в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции.

Работы по поиску, подъему и обезвреживанию взрывоопасных предметов проводятся силами Сводного отряда МЧС России на глубине 18 метров. По состоянию на 18:00 водолазной группой осуществлено 12 спусков (с начала работ 285), общей продолжительностью 8 часов (сначала работ 187,5 часов).

Проведены мероприятия по обнаружению и идентификации 418 взрывоопасных предметов (сначала работ 12759 взрывоопасных предметов из них 14 авиационных бомб, 6500 патронов) и их подготовка к загрузке и дальнейшему подъему. Проведены подводно-технические работы для обеспечения доступа к взрывоопасным предметам, размыто 2 м. куб. грунта (с начала работ 82,8 м. куб. грунта). Всего поднято на поверхность и уничтожено 7 120 взрывоопасных предметов, 6 500 патронов, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Для проведения операции сформирован сводный отряд МЧС России: 44 человека личного состава, 7 единиц спецтехники и 7 плавательных средств.