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В Алупке намерены восстановить исторический центр

В Алупке намерены восстановить исторический центр

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:41 14.07.2020

Восстановить исторический центр в Алупке планируют в рамках проекта «Старый город», направленного также и на сохранение исторической среды.  Предполагается, что первым этапом реализации проекта станет приведение в порядок улицы Фрунзе, которая должна стать также привлекательной для пеших прогулок туристов по пути в Воронцовский дворец, так как на ней можно полюбоваться архитектурой конца XIX начала — XX века.

Будут максимально сохранены исторические и природные достопримечательности, к единому архитектурному облику приведены фасады зданий, сооружений, восстановлены подпорная стена, металлические ограждения, проработана кровля зданий на улице Фрунзе. Для начала работ необходимо определить собственников указанных объектов,  — отмечает генеральный директор компании «Алькор-2» Сергей Щапов. 

По словам специалиста, речь идет об участке, который начинается от улицы братьев Говыриных и длится до Паркового шоссе.

Перед началом работ будут проведены историко-архивные и культурологические исследования, результатом которых станет эскиз-концепция, наглядно иллюстрирующая возможность формирования туристического маршрута по центральным улицам  старого города: Фрунзе, Розы Люксембург и Амет-Хана Султана. В эскиз-концепции  будут отражены цветовые решения для фасадов, размещение информационных и рекламных вывесок и щитов, аспекты благоустройства территории. Рекомендации  будут давать, в том числе, и специалисты Воронцовского дворца.

В музее накоплен необходимый материал, и мы можем в тонкостях проработать все возникающие вопросы.  В целом, реализация данного проекта позволит развивать город на качественно новом уровне и повысит его инвестиционную привлекательность региона. И если создать на улице Фрунзе интересную пешеходную зону, выиграют все, —  говорит директор Алупкинского музея-заповедника Александр Балинченко. 

По словам главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, реализация этого проекта станет началом решения вопросов, которые существуют в Алупке.

Сейчас необходимо пройти все согласования, после — законсервировать объекты, подготовить техническое задание или подкорректировать существующие. К реализации проекта будут привлечены благотворительные средства.  Программа минимум по приведению в порядок Алупки разработана, но нам нужна и программа максимум, — сказал Иван Имгрунт.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Алупке намерены восстановить исторический центр

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