В Алупке намерены восстановить исторический центр

Восстановить исторический центр в Алупке планируют в рамках проекта «Старый город», направленного также и на сохранение исторической среды. Предполагается, что первым этапом реализации проекта станет приведение в порядок улицы Фрунзе, которая должна стать также привлекательной для пеших прогулок туристов по пути в Воронцовский дворец, так как на ней можно полюбоваться архитектурой конца XIX начала — XX века.

Будут максимально сохранены исторические и природные достопримечательности, к единому архитектурному облику приведены фасады зданий, сооружений, восстановлены подпорная стена, металлические ограждения, проработана кровля зданий на улице Фрунзе. Для начала работ необходимо определить собственников указанных объектов, — отмечает генеральный директор компании «Алькор-2» Сергей Щапов.

По словам специалиста, речь идет об участке, который начинается от улицы братьев Говыриных и длится до Паркового шоссе.

Перед началом работ будут проведены историко-архивные и культурологические исследования, результатом которых станет эскиз-концепция, наглядно иллюстрирующая возможность формирования туристического маршрута по центральным улицам старого города: Фрунзе, Розы Люксембург и Амет-Хана Султана. В эскиз-концепции будут отражены цветовые решения для фасадов, размещение информационных и рекламных вывесок и щитов, аспекты благоустройства территории. Рекомендации будут давать, в том числе, и специалисты Воронцовского дворца.

В музее накоплен необходимый материал, и мы можем в тонкостях проработать все возникающие вопросы. В целом, реализация данного проекта позволит развивать город на качественно новом уровне и повысит его инвестиционную привлекательность региона. И если создать на улице Фрунзе интересную пешеходную зону, выиграют все, — говорит директор Алупкинского музея-заповедника Александр Балинченко.

По словам главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, реализация этого проекта станет началом решения вопросов, которые существуют в Алупке.

Сейчас необходимо пройти все согласования, после — законсервировать объекты, подготовить техническое задание или подкорректировать существующие. К реализации проекта будут привлечены благотворительные средства. Программа минимум по приведению в порядок Алупки разработана, но нам нужна и программа максимум, — сказал Иван Имгрунт.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта