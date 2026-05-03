В Алупке открыли несколько новых культурно-досуговых объектов

Для гостей в парке организовали ознакомительную экскурсию. В 2026 году здесь ожидают принять до 2 миллионов человек. При этом самый большой поток был зафиксирован в 2021-м, когда локацию посетили 2,6 млн человек.

В алупкинском храме Святого Архистратига Михаила Сергей Аксёнов принял участие в молебне. Далее состоялось открытие новой фестивальной площадки, рассчитанной на 1 200 мест, где планируется проводить различные мероприятия, в том числе музыкальные.

Сергей Аксёнов выразил признательность Герману Грефу, команде Сбербанка и всем причастным за вклад в развитие курортного города.

Сегодня в Алупке происходит много позитивных перемен, это воодушевляет и придает новый импульс развитию муниципалитета. Здесь образованы точки притяжения по всем направлениям, интересным и привлекательным как для местных жителей, так и для туристов. Продолжается большая и непростая работа по реставрации исторических объектов и локаций. Благодарю Германа Оскаровича Грефа лично и его команду за участие в жизни города и всего Крыма. Все изменения, то, как преобразуется республика всеобщими усилиями, видно невооруженным глазом. Наша совместная деятельность, уверен, принесет еще немало плодов, – сказал Глава Крыма.

В свою очередь, Герман Греф поблагодарил Сергея Аксёнова и отдельно Главу Крымской митрополии Высокопреосвященнейшего Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, республиканские и муниципальные органы власти за активное и эффективное взаимодействие.

Здесь работает большая команда Сергея Валерьевича Аксёнова, мэра Ялты и города Алупки, а также представители епархии во главе с Владыкой Тихоном. Он благословил все изменения на территории храма Архангела Михаила. Сегодня мы открыли новую площадку для фестивалей – это будет новым центром притяжения для туристов и жителей Крыма. Алупка и Крым – место с доброй энергией, объединяющее всех, и она приводит к этим изменениям. Мы уже договорились о продолжении работы по благоустройству. Приятно наблюдать, как расцветает Алупка и обретает облик, достойный этого исторического города. Объединив наши усилия и ресурсы, мы сможем восстановить замечательную жемчужину Крыма, – отметил Глава Сбербанка.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым