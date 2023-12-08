В Алупке планирует благоустройство Милютинского парка

Как напоминает глава администрации Ялты Янина Павленко, Алупка стала победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Категория — «Малые города: опора большой страны». Сумма гранта — 72 млн рублей.
Проект очень интересный. «Изюминка» — максимальное сохранение растительности и использование натуральных материалов. Приведем в порядок воинское захоронение, построим амфитеатр, восстановим сцену, обустроим детские и спортивные площадки, облагородим мангальную зону, сделаем смотровую, — цитирует пресс-служба главу администрация Ялты.
Янина Павленко вместе с проектировщиками обсудила благоустройство с жителями.
В целом нравится, но есть предложения. Споры вызвала игровая зона с песочницей – просят яркую конструкцию (по примеру тех, что ставим во дворах). Однако, по мнению проектировщика, это противоречит общей концепции. Публикую опросы и надеюсь на вашу активность, друзья! Общественное пространство должно стать максимально комфортным для жителей и гостей города, — отмечает Янина Павленко.
Присоединиться к голосованию можно в социальной сети ВКонтакте по ссылкам: https://vk.com/yanina.pavlenko?w=wall653761641_55612 и https://vk.com/yanina.pavlenko?w=wall653761641_55613
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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