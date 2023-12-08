В Алупке планирует благоустройство Милютинского парка

Как напоминает глава администрации Ялты Янина Павленко, Алупка стала победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Категория — «Малые города: опора большой страны». Сумма гранта — 72 млн рублей.

Янина Павленко вместе с проектировщиками обсудила благоустройство с жителями.

В целом нравится, но есть предложения. Споры вызвала игровая зона с песочницей – просят яркую конструкцию (по примеру тех, что ставим во дворах). Однако, по мнению проектировщика, это противоречит общей концепции. Публикую опросы и надеюсь на вашу активность, друзья! Общественное пространство должно стать максимально комфортным для жителей и гостей города, — отмечает Янина Павленко.