В Алупке после благоустройства открыли Милютинский парк

Его открыли депутат Государственного Совета Республики Крым Жанна Кислица, Глава муниципального образования городской округ Ялты – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, глава администрации Ялты Янина Павленко, руководитель Алупкинского территориального органа Ольга Литвинова. Также на мероприятии присутствовали депутаты Ялтинского городского совета и местные жители.

Здесь изменения коснулись 3,7 га – появились красивая входная группа, детская игровая зона в 1000 квадратных метров, игровые МАФы: качели, столб с канатом, деревянный тоннель, экскаватор для песка, гора и многое другое. Оборудованы дорожки, освещение, газон, видеонаблюдение.

Проекты были реализованы благодаря поддержке руководства страны, которое уделяет большое внимание Крыму, Главы Республики Крым и Председателя Государственного Совета РК. Это яркий пример того, как меняется полуостров в составе России. Давайте и дальше вместе строить Крым нашей мечты, — сказал Константин Шимановский.

Особое внимание и любовь отдыхающих получила зона для проведения пикников – установлено 8 навесов со столиками и мангалами, сделаны дорожки и есть велопарковка. А любители активного отдыха облюбовали памп-трек общей площадью практически 400 метров.

Также здесь появилась уникальная событийная зона – два амфитеатра, сцена, навес с качелями, климатопавильон, модульное помещение за сценой, стационарная сценическая площадка. Со смотровой – прекрасный вид на гору Кошка и море. Протяженность пешеходных зон почти 1,5 км.

Получилось просто чудесно. Приезжайте в Алупку, друзья! Ну а мы готовимся ко второму этапу – он будет включать оборудование подъездных путей и дополнительного парковочного пространства, — подчеркивает глава администрации Ялты Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта