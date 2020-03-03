В Алупке построят новый пассажирский причал

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию морского причала в Алупке на южном побережье Крыма. По итогам рассмотрения повторно представленных материалов выданы положительные заключения.

Пассажирский причал, расположенный в Алупке у подножия Воронцовского парка, был построен в 1981 году. Пирс представляет собой конструкцию эстакадного типа на свайном основании с монолитным железобетонным верхним строением. В ходе обследования было выявлено, что причал находится в аварийном состоянии: сильной коррозии подверглись металлические сваи, арматура ростверка, повреждены бетонная поверхность сооружения, швартовые и отбойные устройства. Дальнейшая его эксплуатация по оценкам экспертов представляет прямую опасность для пассажиров и судов, в связи с чем сооружение будет полностью демонтировано. На месте старого причала построят новый пирс эстакадного типа со свайным основанием. Длина сооружения составит 89,5 м, пассажирооборот — до 390 000 человек в год, — отмечают специалисты ведомства.

На территории причала проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено устройство наружного освещения, перильного ограждения по периметру верхней части пирса и соединительной эстакады, а также оборудование отвода поверхностных дождевых стоков.

В ходе реализации проекта будут созданы все необходимые условия для обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа на причал людей с ограниченными физическими возможностями.

Строительство финансируется ГУП РК «Крымские морские порты». Генеральный проектировщик – ООО «Дагестанский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта».