Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Алупке презентовали новый парк спорта и и отдыха «Солнечный»
Новости Республики
В Алупке презентовали новый парк спорта и и отдыха "Солнечный"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Алупке презентовали новый парк спорта и и отдыха «Солнечный»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:22 02.05.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов совместно с Президентом, Председателем Правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом осмотрел ряд новых культурно-досуговых объектов в городе Алупке городского округа Ялта.

Сергей Аксёнов и Герман Греф открыли парк спорта и отдыха «Солнечный», расположенный на улице Фрунзе.

При проектировании объекта учитывались интересы всех возрастных групп. Здесь организованы детская игровая зона с аттракционами и территория для занятий спортом, оборудованная тренажерами и скалодромом. Для отдыха проложены прогулочные дорожки со скамьями, обустроены амфитеатр и смотровая площадка с видом на море.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, общественное пространство создавалось с учетом пожеланий горожан.

Новый объект городской инфраструктуры обязательно станет точкой притяжения и одним из излюбленных мест отдыха для жителей и гостей Алупки, – отметил Глава Крыма.

Также в центре города заработал новый офис Сбербанка, первый для обслуживания розничных клиентов организации в Алупке и 24-й по счету в Крыму. Отделение расположено в отреставрированном доме художника-мариниста Леонида Блинова. При проведении работ был восстановлен исторический облик здания XIX века, отремонтирован фасад и воссозданы основные элементы внешнего декора, на стенах и арт-террасе размещены репродукции картин художника.

Узнайте больше:  В топе заказов крымчан онлайн – одежда, обувь, мебель и бытовая техника

Кроме того, Сергей Аксёнов и Герман Греф присутствовали на открытии кафе «Шалость» в парке «Солнечном» и осмотрели территорию детского пляжа, где обсудили планы строительства набережной. Детский пляж и кафе также предлагается создать на территории бухты «Порт Жорж».

Сергей Аксёнов выразил признательность Герману Грефу, команде Сбербанка и всем причастным за проделанную работу.

Алупка преображается и расцветает. Всего за полгода общими усилиями нам удалось создать новые и восстановить существующие объекты. Приятно видеть радость и высокую оценку нашей работы на лицах жителей. Открытие офиса банка, парка и других пространств еще больше повысит привлекательность курортного города. Возрастет социальная и экономическая активность граждан. Уверен, что горожане и туристы смогут оценить все положительные изменения по достоинству, – сказал Глава Крыма.

В мероприятии приняла участие глава администрации города Ялты Янина Павленко.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x