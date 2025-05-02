В Алупке презентовали новый парк спорта и и отдыха «Солнечный»

Сергей Аксёнов и Герман Греф открыли парк спорта и отдыха «Солнечный», расположенный на улице Фрунзе.

При проектировании объекта учитывались интересы всех возрастных групп. Здесь организованы детская игровая зона с аттракционами и территория для занятий спортом, оборудованная тренажерами и скалодромом. Для отдыха проложены прогулочные дорожки со скамьями, обустроены амфитеатр и смотровая площадка с видом на море.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, общественное пространство создавалось с учетом пожеланий горожан.

Новый объект городской инфраструктуры обязательно станет точкой притяжения и одним из излюбленных мест отдыха для жителей и гостей Алупки, – отметил Глава Крыма.

Также в центре города заработал новый офис Сбербанка, первый для обслуживания розничных клиентов организации в Алупке и 24-й по счету в Крыму. Отделение расположено в отреставрированном доме художника-мариниста Леонида Блинова. При проведении работ был восстановлен исторический облик здания XIX века, отремонтирован фасад и воссозданы основные элементы внешнего декора, на стенах и арт-террасе размещены репродукции картин художника.

Кроме того, Сергей Аксёнов и Герман Греф присутствовали на открытии кафе «Шалость» в парке «Солнечном» и осмотрели территорию детского пляжа, где обсудили планы строительства набережной. Детский пляж и кафе также предлагается создать на территории бухты «Порт Жорж».

Сергей Аксёнов выразил признательность Герману Грефу, команде Сбербанка и всем причастным за проделанную работу.

Алупка преображается и расцветает. Всего за полгода общими усилиями нам удалось создать новые и восстановить существующие объекты. Приятно видеть радость и высокую оценку нашей работы на лицах жителей. Открытие офиса банка, парка и других пространств еще больше повысит привлекательность курортного города. Возрастет социальная и экономическая активность граждан. Уверен, что горожане и туристы смогут оценить все положительные изменения по достоинству, – сказал Глава Крыма.

В мероприятии приняла участие глава администрации города Ялты Янина Павленко.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым