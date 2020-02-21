В Алупке прощаются с ветераном Великой Отечественной войны Александром Крижевским

Сердце Александра Крижевского — ветерана Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Алупки — после продолжительной болезни перестало биться 20 февраля на 98 году жизни. До своего дня рождения он не дожил всего две недели.

Александр Захарович принадлежит к поколению победителей, сумевших в те суровые сороковые годы завоевать Великую Победу. С первого дня войны он защищал свою Родину и был участником боевых действий. Александр Захарович участвовал в снятии блокады Ленинграда. Затем он освобождал Прибалтику. В мирное время Александр Захарович служил в системе МВД и занимался военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, ветеран награждён множеством орденов и медалей. Мы выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Александра Захаровича, разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. Светлая и добрая память о достойном человеке, который внёс личный вклад в Великую Победу над фашистскими захватчиками, прошёл достойный жизненный путь навсегда останется в наших сердцах! — отмечают руководители Ялтинского региона.