В Алупке работы по обустройству исторической части города выполнили более чем на 50%

Главой Республики дана задача завершить их к 1 января! Проект туристского кода уже выполнен более чем на 50%. Для ускорения процесса принято решение с сегодняшнего дня перекрыть центр. Альтернативная карта движения для транспорта разработана и будет предоставлена жителям, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Глава администрации еще раз обратила внимание собственников зданий на необходимость приведения в порядок фасадов.

Работы действительно важные — напомню, на улицах больше не будет жутких «гирлянд» из проводов, так как электросети укладываем под землю, в кабельную канализацию и прочего визуального «мусора». Главная цель – сохранить историческое наследие и объединить объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство, — отмечает Янина Павленко.