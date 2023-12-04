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В Алупке работы по обустройству исторической части города выполнили более чем на 50%
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Алупке работы по обустройству исторической части города выполнили более чем на 50%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:30 04.12.2023

Глава администрации Ялты Янина Петровна совместно с министром курортов и туризма Крыма Вадимом Волченко, руководителями ресурсоснабжающих организаций и подрядчиком провели рабочий выезд в Алупку, где осмотрели ход работ по обустройству исторической части города и ремонту обвалившейся в результате ЧС подпорной стены. По информации Янины Павленко работы в активной стадии.

Главой Республики дана задача завершить их к 1 января! Проект туристского кода уже выполнен более чем на 50%. Для ускорения процесса принято решение с сегодняшнего дня перекрыть центр. Альтернативная карта движения для транспорта разработана и будет предоставлена жителям, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Глава администрации еще раз обратила внимание собственников зданий на необходимость приведения в порядок фасадов.

Работы действительно важные — напомню, на улицах больше не будет жутких «гирлянд» из проводов, так как электросети укладываем под землю, в кабельную канализацию и прочего визуального «мусора». Главная цель – сохранить историческое наследие и объединить объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство, — отмечает Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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