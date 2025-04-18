В Алупке ремонтируют мост

На все это инвестор выделил порядка 15 миллионов рублей. Работы должны быть завершены не позднее 1 июня. На выходе получим удобный мост, дополнительно здесь монтируются электроопоры, так что участок будет освещаться, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты.

Руководитель Алупкинского территориального органа Ольга Литвинова отмечает, что 150 метров деревянного моста, а также лестница нуждались в обновлении много лет.

А два года назад здесь еще и произошел пожар – проход стал не только некомфортным, но и небезопасным. Поэтому все жители и гости нашего города с нетерпением ждут окончания работ, — подчеркивает руководитель тероргана.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта