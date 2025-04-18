В Алупке ремонтируют мост

Мост, который ремонтируют в Алуште, ведет от Пионерского парка к прибрежной зоне «Черный бугор». По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, рабочие уже демонтировали весь старый настил, сейчас ведут фундаментные работы – монтируют опоры, а в дальнейшем будет сделан каркас и возведен мост из крашенных металлических листов.
На все это инвестор выделил порядка 15 миллионов рублей. Работы должны быть завершены не позднее 1 июня. На выходе получим удобный мост, дополнительно здесь монтируются электроопоры, так что участок будет освещаться, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты.
Руководитель Алупкинского территориального органа Ольга Литвинова отмечает, что 150 метров деревянного моста, а также лестница нуждались в обновлении много лет.
А два года назад здесь еще и произошел пожар – проход стал не только некомфортным, но и небезопасным. Поэтому все жители и гости нашего города с нетерпением ждут окончания работ, — подчеркивает руководитель тероргана.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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