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В Алупке ремонтируют мост
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Алупке ремонтируют мост

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 16:05 18.04.2025

Мост, который ремонтируют в Алуште, ведет от Пионерского парка к прибрежной зоне «Черный бугор». По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, рабочие уже демонтировали весь старый настил, сейчас ведут фундаментные работы – монтируют опоры, а в дальнейшем будет сделан каркас и возведен мост из крашенных металлических листов.

На все это инвестор выделил порядка 15 миллионов рублей. Работы должны быть завершены не позднее 1 июня. На выходе получим удобный мост, дополнительно здесь монтируются электроопоры, так что участок будет освещаться, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты.

Руководитель Алупкинского территориального органа Ольга Литвинова отмечает, что 150 метров деревянного моста, а также лестница нуждались в обновлении много лет.

А два года назад здесь еще и произошел пожар – проход стал не только некомфортным, но и небезопасным. Поэтому все жители и гости нашего города с нетерпением ждут окончания работ, — подчеркивает руководитель тероргана.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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