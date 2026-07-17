В Алупке ссора за парковочные места завершилась смертью

19-летний житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему знакомому. Трагедия произошла во время ссоры за парковочные места в Алупке. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Ялты. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему знакомому, — говорится в сообщении.
По данным следствия, в апреле этого года компания молодых людей распивала спиртные напитки на площади Ленина в городе Алупка. Между фигурантом и его 36-летним знакомым завязалась ссора из-за парковочных мест.
Как сообщили в региональной прокуратуре, с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.
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источник: РИА Новости Крым
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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя