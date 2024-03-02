В Алупке установили трехэтажный домик для бездомных кошек

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко сегодня, в День кошек, в городе стартовал замечательный проект – «Кошкин дом»! Первый «жилой дом» для усатых бездомных установили в Алупке.
С просьбой помочь животным, которых довольно много на улицах – согреть в холодное время года, дать крышу в дождь и организовать место для кормления — в алупкинский терорган обратились местные жители. На просьбу откликнулся Центр помощи «Переправа», подопечные которого подошли к вопросу основательно и творчески, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Янину Павленко.
В столярном цеху «Переправы» под руководством Артема Цветкова подопечные Центра изготовили трехэтажный шестикомнатный домик с современной мягкой кровлей, специальной пропиткой «фундамента», защищающей от влаги.
Проект «Кошкин дом» будем развивать — изготовление домиков ставим на конвейер. Для всех усатых-полосатых, кто по воле судьбы остался без крова, сделаем укрытие, — сообщил руководитель «Переправы» Юрий Шуринов.
Везде, где появятся «кошкины домики» местные жители смогут организовано подкармливать животных, а также содержать в порядке и чистоте сами домики и прилегающую к ним территорию.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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