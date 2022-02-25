В Алупке задержали подозреваемого в краже техники

В Алупке полиция получила сообщение о том, что со строительного объекта совершена кража оборудования, инструментов и электронной техники. Причиненный материальный ущерб составил 50 тыс. рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина. От задержанного получены признательные показания. Полицейские выяснили, что похищенное злоумышленник перевозил на своем автотранспорте, — сообщили в МВД по РК.

По ч.2 ст. 158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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