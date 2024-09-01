По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, в трехэтажном корпусе нового здания, где разместится женский стационар, офис и помещения для персонала, работы завершены.
В двухэтажном – идет демонтаж перекрытий. В нем будут комнаты мужского стационара, столовая, кухня, медицинские кабинеты. Также будет комната, где добровольно пришедшие смогут помыться и переодеться. Отапливаться все помещения будут при помощи индивидуальной дизельной котельной, ее установят к зиме. А еще на территории разместят цеха и мастерские. Новоселье планируется в начале нового года, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
Директор АНО Центр Поддержки «Переправа» Юрий Шуринов отметил, что уже подготовлены все документы для получения лицензии на оказание терапевтической и первой помощи.
Во втором корпусе мы проектировали помещения так, чтобы согласно всем санитарным нормам, можно было разместить медицинское оборудование. Оказание на месте терапевтическая и первой помощи очень важно, так как большинство подопечных попадает к нам с улицы и имеет различные заболевания, — рассказал Юрий Шуринов.
Глава администрации отметила, что «Переправа» – это социальный партнер и друг город.
Подопечные центра, которые благодаря реабилитационной, медицинской, юридической помощи избавляются от пагубных зависимостей, начинают сами активно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Они изготавливают кровати для малообеспеченных семей, маскировочные сети и буржуйки для фронта, активно собирают гумпомощь. Такой вот круговорот добрых дел! Благодарю всех, кто задействован в процессе, — сказала Янина Павленко, напомнив, что неэксплуатируемые строения в 1500 квадратов в Алупке Центру поддержке «Переправа» передала Республика, а крупнейший банк Крыма, РНКБ, взял на себя расходы по капитальному ремонту.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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