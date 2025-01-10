В Алуште анонсируют выставку «Таврида сокровенная»

18 января 2024 г. в 15.00 в выставочных залах Музея-усадьбы А. Бекетова ГБУК РК «Алуштинский литературно-мемориальный музей С. Н. Сергеева-Ценского» состоится торжественное открытие выставки живописи и графики «Таврида сокровенная». Выставка продлится до 1 февраля 2025 г.

Сохранить и преумножить природное и культурное наследие Крыма – такую задачу ставят организаторы междисциплинарного проекта «Таврида сокровенная», в рамках которого снят документальный фильм «Образ крымской усадьбы», проводятся лекции, мастер-классы и экскурсии для студенчества, ведется научная работа, организуются пленэр и выставки, пополняются музейные фонды Республики.

С 10 по 19 октября 2024 г. под руководством заслуженного художника АРК и Украины Е. А. Молчановой-Дудченко в Крыму прошёл пленэр «Дворцовые сады и парки Тавриды» в рамках которого 10 профессиональных художников создали около 150 натурных произведений с видами уникальных объектов русского зодчества и паркового ландшафта.

На выставке в Музее-усадьбе А. Бекетова представлено 40 картин, написанных на пленэре членами КРО ВТОО «Союз художников России» Т. Т. Дымановой‑Голынской, М. В. Жаровым, А. Н. Калюжной, Е. А. Молчановой-Дудченко, И. А. Поздеевым, С. А. Поздеевым, В. А. Чекановой, В. Г. Шевчук, М. А. Шевчук-Черногородовой, Э. П. Щегловой.

В экспозицию вошли пейзажи с видами усадьбы и парка Салгирка в Симферополе, восстановленного замка Кесслеров-Ферсмана, усадьбы архитектора А. Н. Бекетова в Алуште, дворцово-парковых комплексов, находящихся на Южном берегу Крыма: Воронцовский дворец, имение Харакс, комплекс А. Г. Кузнецова и др., а также объектов, находящихся в забвении, таких как, например, руины усадьбы графини Монжене в Пионерском и др.

В день открытия можно будет прослушать научно-популярную лекцию о создании и особенностях крымских дворцово-парковых комплексов от эксперта проекта, директора Ботанического сада им. Н. В. Багрова А. И. Репецкой, а также посмотреть документальный фильм «Образ крымской усадьбы», снятый в рамках проекта режиссером М. А. Глушичем.

Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Республики Крым и Президентского фонда культурных инициатив.

Больше информации о проекте «Таврида сокровенная» на сайте: https://tavrida-usadba.ru/ и в группе проекта ВКонтакте: https://vk.com/tavridausadba

источник: КРО ВТОО Союз художников России

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