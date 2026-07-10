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Новости Республики

В Алуште более 1600 человек остались без света — непогода

Опубликовал: news-parser в Энергетика Крыма 10:58 10.07.2026

В Алуште из-за ночной непогоды произошли аварии на энергосетях. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

По информации «Крымэнерго», из‑за неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся минувшей ночью, произошли аварии на линиях электроснабжения. В результате было зафиксировано аварийное отключение линии 3 подстанции «Лучистое» — без электричества остались порядка 1650 абонентов, — написала градоначальник в своем канале в МАКС.

Отключение затронуло улицы Судакская, Красноармейская, Милицейская, Александрийская дача, Коллективная (частично).

На месте работает аварийная бригада.

В ночь на пятницу в связи с прохождением холодного фронтального разделана на Крым обрушились грозы, мощные ливни и сильный ветер.

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источник: РИА Новости Крым

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