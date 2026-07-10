В Алуште более 1600 человек остались без света — непогода

Узнайте больше: В Саки нет электричества, воду будут давать по графику

В ночь на пятницу в связи с прохождением холодного фронтального разделана на Крым обрушились грозы, мощные ливни и сильный ветер.

По информации «Крымэнерго», из‑за неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся минувшей ночью, произошли аварии на линиях электроснабжения. В результате было зафиксировано аварийное отключение линии 3 подстанции «Лучистое» — без электричества остались порядка 1650 абонентов, — написала градоначальник в своем канале в МАКС.

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