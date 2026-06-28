В Алуште будут давать электричество по графику

В Алуште вводят веерные отключения электричества. О соответствующем решении предприятия «Крымэнерго» сообщила глава администрации города Галина Огнева.

Госпредприятие «Крымэнерго» сообщает о начале веерных отключений электроэнергии в Алуште, — написала она в своих соцсетях.

Также Огнева попросила жителей и гостей города-курорта сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и уважительно относиться друг к другу.

Ранее в Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены.

Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.

источник: РИА Новости Крым