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В Алуште будут судить «лесного дебошира»

В Алуште будут судить «лесного дебошира»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:26 01.08.2024

В Алуште в суд направлено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников лесной охраны. Как установлено следствием, в июне 2024 года обвиняемый, находясь в горно-лесистой местности на территории Алуштинского лесничества, был обнаружен патрульной группой лесной охраны.

В связи с наличием в его действиях признаков административного правонарушения должностными лицами лесной охраны приняты меры по составлению в отношении него административных материалов. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, обвиняемый вырвал у должностных лиц протокол об административном правонарушении и попытался скрыться на принадлежащем ему автомобиле, — рассказали в прокуратуре.

Попытавшуюся пресечь его противоправную деятельность сотрудницу лесной охраны обвиняемый провез на кузове автомобиля не менее 15 метров, после чего, открыв дверь, сбросил потерпевшую на землю. «Приключение» закончилось. Уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.

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