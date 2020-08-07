В Алуште бывший госслужащий предстанет перед судом. И вот за что…

… За совершение мошенничества, осуществление незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализацию похищенных бюджетных средств. И все эти «подвиги» мужчина совершил не только в Алуште.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алушты, обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, осуществлении незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации похищенных бюджетных средств (ч. 3 ст. 159, ст. 289, ч. 1 ст. 1741 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Следователями следственного отдела по городу Алушта совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым установлено, что в 2018 году обвиняемый, будучи фактически руководителем строительной коммерческой организации и одновременно главным специалистом управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алушты передал своей коммерческой организации строительные подряды на проведение ремонтных работ объекта газоснабжения села Изобильное города Алушты и капитального ремонта сетей теплоснабжения в поселке Партенит города Алушты.

С целью хищения бюджетных средств мужчина завысил объемы выполненных работ и, используя свое служебное положение, убедил руководство управления принять завышенные объемы работ и оплатить их.

Таким образом, госслужащий из бюджета города Алушты и Нижнегорского района, где его коммерческая организация так же имела подряд по водоснабжению одного из сел Нижнегорского района, похитил более 1,7 млн. рублей, большую часть из которых он дополнительно незаконно легализовал.

В инкриминируемом преступлении обвиняемый свою вину признал в полном объеме и дал признательные показания. Принятыми следователями мерами обвиняемый полностью возместил ущерб причиненный бюджетам города Алушты и Нижнегорского района, — уточнили в Следкоме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.