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В Алуште человек сорвался с подпорной стены высотой в три с половиной метра
Фото: sportishka.com

В Алуште человек сорвался с подпорной стены высотой в три с половиной метра

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:42 13.02.2024

Вчера, в 16:05 на пульт оперативного дежурного «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в Алуште, вблизи автомобильного моста с подпорной стены упал мужчина. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия была направлена дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», а также бригада «Скорой помощи».

По прибытии стало известно, что гражданин упал с подпорной стены высотой около 3,5 метров и находится в труднодоступном месте на крутом склоне. Спасатели «КРЫМ-СПАС» в пешем порядке при помощи носилок эвакуировали мужчину по крутому склону к машине «Скорой помощи», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавший госпитализирован. Как и почему он попал на высокую и труднодоступную опорную стену… пока неясно.

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