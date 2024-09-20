В Алуште двое мужчин «раздели» авто: украли две дорогущие фары

В Алуште в полицию обратился 40-летний местный житель с заявлением о краже. Мужчина пояснил, что ночью у принадлежащего ему автомобиля демонтировали две светодиодные противотуманные фары. Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 35-ти и 42-х лет, которые признались в содеянном. По местам жительства злоумышленников полицейские провели обыски, в результате которых изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Злоумышленникам избрана мера пресечения – подписки о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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