В Алуште к олимпийским играм готовится сборная России по скалолазанию

К тренировкам сборная России по скалолазанию приступила в Федеральном спортивном центре «Крымский» (Алушта). В период с 8 по 28 июля 34 участника команды проведут первый после снятия ограничений по COVID-19 учебно-тренировочный сбор. Руководят сбором Сергей Сигов, Сергей Сергеев, Игорь Гусак, Дмитрий Шарафутдинов и Екатерина Деулина. В составе команды ведущие спортсмены из Башкортостана, ЯНАО, Красноярского и Пермского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Воронежской, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей. Больше половины состава – лидеры сборной России в «скорости». Наряду с «основой» в Алушту приглашена перспективная молодежь.

После длительного перерыва возвращаемся к нормальному тренировочному процессу, – цитирует «Крымский спорт» президента Федерации скалолазания России Дмитрия Бычкова. – Практически три месяца спортсмены занимались в домашних условиях под дистанционным контролем тренеров. Мы со своей стороны постарались обеспечить спортсменов сборной оборудованием, хотя это тоже заняло определенное время. С самого начала пандемии мы прорабатывали все возможные варианты, чтобы максимально оперативно возобновить централизованный тренировочный процесс, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Нам удалось получить «добро» Министерства спорта РФ на проведение сбора на территории федеральной базы в Крыму. Здесь нет стационарного скалодрома, но мы вышли из ситуации – привезли оборудование из Москвы.

В Алушту доставлены скалодромы для дисциплин «скорость» (рекордный формат), «боулдеринг» и другое оборудование. Планируется, что во время сбора «скоростники» сборной России примут участие в онлайн-турнире, который сейчас готовится провести IFSC. Точные сроки пока что не определены.

Напомним, все тренировочные мероприятия проходят с соблюдением жестких требований, установленных Роспотребнадзором и Минспортом России. По прибытию спортсмены проходят режим трехдневного карантина в одноместных номерах и сдают по два теста на наличие коронавируса. К тренировкам в «чистой» зоне участники сборной допускаются только после получения отрицательных результатов тестов.

СПРАВКА: В программу Олимпийских игр-2020 в Токио скалолазание было включено 3 августа 2016 года. 25 июня 2019 года в швейцарской Лозанне МОК поддержал предложение оргкомитета Олимпийских игр 2024 года и предварительно включил в программу соревнований четыре вида спорта – скалолазание, серфинг, брейк-данс и скейтбординг. Планируется, что в Париже разыграют четыре комплекта наград среди 72 спортсменов. Участницей первых в истории скалолазания Олимпийских игр станет россиянка Юлия Каплина (Тюменская область). Она отобралась на Игры в Токио по итогам Олимпийского квалификационного турнира в Тулузе.