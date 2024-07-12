В Алуште, Керчи и Феодосии планируется реконструировать порядка 3 км сетей водоснабжения

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов перечислил проекты, предусматривающие обновление коммунальной инфраструктуры в республике.
Так, в числе наиболее значимых проектов значится обустройство 15 скважин и строительство более 17 км подающих водоводов от водозаборов подземных вод на территории Симферопольского и Сакского районов. «Кроме того, планируется капитальный ремонт участка водовода в Евпатории, а также разработка проекта и начало строительства канализационных очистных сооружений «Форос», – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
Дополнительно планируется реконструировать более 3 км сетей водоснабжения в Алуште, Керчи и Феодосии, свыше 6 км сетей водоотведения и 7 источников теплоснабжения с переводом на природный газ в Керчи, Строгоновке, Перевальном и Лозовом Симферопольского района.
Сергей Аксёнов акцентировал, что обновление коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водоснабжения является важнейшим приоритетом работы Правительства Республики Крым.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: водоснабжение Крыма