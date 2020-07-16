В Алуште — марафон городских изменений #URBANSPRINT

Марафон городских изменений #URBANSPRINT на тему «Здоровый город. Экопарк как новая форма организации бизнеса и городских пространств» в Алуште (в спа-отеле MORE) состоится 20 июля. В мероприятии, которое пройдет при поддержке центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) и министерства экономического развития Республики Крым, примут участие урбанисты, экологи, эксперты по формированию городских пространств, а также представители муниципалитетов Крымского полуострова.

Современный город — это здоровый город. Он должен быть прежде всего комфортным для проживания, экологически чистым, с новой, более гармоничной средой обитания и более широкими возможностями. Поэтому внедрение технологий защиты окружающей среды — сегодня обязательное условие при планировании муниципального развития. Более того, как показывают мировая и уже российская практики, использование «зеленых» решений выгодно муниципалитетам и в экономическом плане. В частности, строительство экологичного дома стоит гораздо дешевле традиционного городского жилья, — отмечает руководитель центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

В программе мероприятия, рассчитанной на целый день, — лекции, воркшопы и панельные дискуссии об эко-системных решениях для городов, глобальных трендах переработки отходов в России и Европе, методиках полного избавления от отходов хозяйственной деятельности предприятий в городах, мировом опыте концепций, свободных от бензиновых автомобилей пространств, перспектив развития электротранспорта в Крыму, а также презентация арт-объектов из вторсырья.

Будущее уже наступило, и развитием технологий мы приближаем себя к ситуации, когда отходы становятся уже даже не проблемой, а ценным ресурсом. Как частному бизнесу, так и государству пора встраивать в свою систему координат разумный сбор отходов, их переработку и «новую жизнь». Чем скорее произойдет перемена общественного сознания, тем лучше для всех участников процесса. Иначе не за горами тот день, когда мы, к примеру, начнем закупать использованный пластик у жителей Уганды по 50 центов за килограмм, чтобы занять место в авангарде мирового тренда. Потому что другого не будет. А тех, кто не захочет меняться в самое ближайшее время, ждет медленная бесславная смерть под грузом тяжести собственных отходов, — подчёркивает бизнесмен Александр Лебедев.

#URBANSPRINT – новый проект программы АСИ «100 городских лидеров» по вовлечению жителей в развитие городской среды, а также усилению компетенций и сплоченности местных сообществ. С июля по сентябрь марафоны #URBANSPRINT пройдут в Алуште, Екатеринбурге, Петропавловске-Камчатском, Рыбинске, Рязани и других городах.

Урбанисты, экологи, эксперты по формированию городских пространств проводят выездные сессии и мастер-классы, где рассказывают о современных подходах в проектировании городской среды, сохранении культурно-исторических объектов и пространств, устойчивости и экономии содержания зеленых насаждений, архитектурном и инженерном планировании, создании микроклимата, благоприятного для нормальной жизнедеятельности горожан. Также в рамках мероприятия также запланированы серия практик для городских активистов и общественных представителей по обустройству территорий и современным подходам в проектировании городской среды на примере реализованных проектов.

Первый марафон #URBANSPRINT уже прошел в Тюмени, где решались вопросы антропогенного воздействия на водные городские объекты, а также формирования и поддержки водно-зеленого каркаса города. За два дня больше 50 тюменских активистов участвовали в воркшопах и мастерских с экспертами-экологами, ландшафтными дизайнерами и урбанистами. Также во время мероприятия участники убрали прибрежную территорию озера Алебашево: активисты очистили 400 м береговой зоны и собрали 40 мешков мусора, введя раздельный сбор отходов.

СПРАВКА: Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) создан в июле 2018 года. Структура занимается акселерацией проектов городского развития на территории России, а также выявлением передовых практик, имеющих потенциал к масштабированию. Центр реализует программу «100 городских лидеров», в целевом отборе которой приняли участие заявки из более 200 населенных пунктов с общей численностью 58,5 млн человек, что составляет почти 40% населения России. В разработке проектов на крауд-платформе программы 100gorodov.ru приняли участие 647 городов из 82 регионов РФ.