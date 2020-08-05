В Алуште местный житель предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

В Алуште завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и покушении на дачу взятки (ст. 264.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Следователями следственного отдела по городу Алушта установлено, что 14 июля текущего года в вечернее время на автодороге «Алушта-Ялта» 44-летний мужчина, будучи ранее уже привлеченным к административной ответственности из-за езды в пьяном виде, вновь управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Незаконные действия мужчины были пресечены сотрудниками ОГИБДД ОМВД России города Алушта, которые отстранили его от управления транспортным средством и составили документы, необходимые для привлечения его уже к уголовной ответственности, — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Однако злоумышленник с целью избежать уголовной ответственности 15 июля, находясь в служебном помещении подразделения данного органа внутренних дел, попытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей начальнику ОГИБДД ОМВД России города Алушта. От получения взятки сотрудник органов внутренних дел отказался, а злоумышленник был задержан на месте с поличным.

В инкриминируемом преступлении обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление напоминает:

Дача взятки является уголовно-наказуемым деянием. Преступления, связанные с взяточничеством (как получение, так и дача взятки) отнесены законодательством к наиболее общественно-опасным коррупционным преступлениям. Как показывает практика, зачастую мотивом совершения этих преступлений является желание граждан избежать предусмотренной законом ответственности за совершенное ими нарушение закона.

За совершение преступлений, предусмотренных статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, в зависимости от конкретных обстоятельств совершения преступления, может быть назначено наказание в виде штрафа до девяностократной суммы взятки либо лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.