Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | В Алуште мошенник ходил по домам и представлялся сотрудником Водоканала

crimeapress_news

реклама в крыму
 В Алуште мошенник ходил по домам и представлялся сотрудником Водоканала
Иллюстрация: gg12.ru

В Алуште мошенник ходил по домам и представлялся сотрудником Водоканала

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:48 08.02.2021

В Алуште полиция задержала 27-летнего жителя Симферополя по подозрению в мошенничестве. Установлено, что мужчина приходил домой к людям преклонного возраста и, представившись сотрудником несуществующей в настоящее время организации, якобы осуществляющей контроль за расходом водных ресурсов, под угрозой штрафов продавал им по завышенной цене системы от протечки воды. При этом злоумышленник убеждал стариков, что 50% денежных средств им как льготникам, в последующем будет возвращена органами социального обеспечения.

Мошенник был задержан после серии таких обманов. Преступная схема, основанная на злоупотреблении доверием пожилых людей, была пресечена.

Следственным отделом ОМВД России по г.Алуште возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — сообщили в МВД по РК.

Злоумышленник заключен под стражу, полицейскими проверяется его причастность к другим преступлениям на территории Крыма.

В Алуште мошенник ходил по домам и представлялся сотрудником Водоканала

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.