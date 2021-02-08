В Алуште мошенник ходил по домам и представлялся сотрудником Водоканала

В Алуште полиция задержала 27-летнего жителя Симферополя по подозрению в мошенничестве. Установлено, что мужчина приходил домой к людям преклонного возраста и, представившись сотрудником несуществующей в настоящее время организации, якобы осуществляющей контроль за расходом водных ресурсов, под угрозой штрафов продавал им по завышенной цене системы от протечки воды. При этом злоумышленник убеждал стариков, что 50% денежных средств им как льготникам, в последующем будет возвращена органами социального обеспечения.

Мошенник был задержан после серии таких обманов. Преступная схема, основанная на злоупотреблении доверием пожилых людей, была пресечена.

Следственным отделом ОМВД России по г.Алуште возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — сообщили в МВД по РК.

Злоумышленник заключен под стражу, полицейскими проверяется его причастность к другим преступлениям на территории Крыма.