В Алуште мужчина пытался дать взятку инспектору ДПС — теперь заплатит штраф в 4 раза больший, чем предлагал

7 апреля управляя легковым автомобилем, житель Алушты, двигался по автодороге «Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта». Проезжая стационарный пост дорожно-патрульной службы «Ангарский Перевал», был остановлен инспектором ДПС для проверки документов. В ходе проверки документов было установлено, что у него отсутствует категория «В» в связи с чем, он не имеет права управлять транспортным средством, в действиях последнего усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.7. КоАП РФ, в связи с чем, инспектор ДПС пояснил, что в отношении него будет составлен административный протокол за совершения правонарушения.

Чуть позже, находясь в салоне служебного автомобиля, желая избежать административной ответственности, предложил инспектору ДПС взятку. Получив отказ последнего, не желая отказываться от задуманного, умышленно передал портмоне, содержащее денежные средства в размере 20 000 рублей, наличными денежными средствами, в качестве взятки за совершение заведомо незаконных действий в виде непривлечения к административной ответственности.

Инспектор ДПС от получения взятки отказался, сообщил о случившемся в дежурную часть ОМВД России по г. Алуште, вызвал следственно-оперативную группу.

Доводы подсудимого о том, что сотрудники ДПС спровоцировали его на дачу взятки, не нашли своего подтверждения в суде. Кроме того, подсудимый не отрицал, что изначально планировал предложить сотрудникам денежное вознаграждение, однако, он не понимал в каком размере. Вину признал в полном объеме, пояснил, что осознал содеянное, раскаялся.

Его виновность в покушении на дачу взятки нашла свое полное подтверждение совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 000 (восьмидесяти тысяч) рублей.

Штраф был оплачен осужденным в тот же день.

источник: пресс-служба Алуштинского городского суда Республики Крым

