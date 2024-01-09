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В Алуште мужчина сорвался с четырехметровой подпорной стены  

В Алуште мужчина сорвался с четырехметровой подпорной стены  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:35 09.01.2024

Вчера утром в службу спасения поступил сигнал о том, что в Алуште мужчина упал с подпорной стены высотой около 4 метров в русло реки  и получил перелом обеих ног. Необходима помощь спасателей в его транспортировке из труднодоступного места к автомобилю «Скорой помощи». К месту происшествия выехала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

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По прибытии спасатели на носилках транспортировали мужчину к автомобилю «Скорой помощи» и передали медработникам.

В Алуште мужчина сорвался с четырехметровой подпорной стены  

Фото: КРЫМ-СПАС.

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