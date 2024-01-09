В Алуште мужчина сорвался с четырехметровой подпорной стены  

Вчера утром в службу спасения поступил сигнал о том, что в Алуште мужчина упал с подпорной стены высотой около 4 метров в русло реки и получил перелом обеих ног. Необходима помощь спасателей в его транспортировке из труднодоступного места к автомобилю «Скорой помощи». К месту происшествия выехала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии спасатели на носилках транспортировали мужчину к автомобилю «Скорой помощи» и передали медработникам.

Фото: КРЫМ-СПАС.