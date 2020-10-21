В Алуште мужчина совершил 14 краж — методично обворовывал своего отца

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России в Алуште задержали подозреваемого в хищении 42 000 рублей с банковской карты пенсионера.

В полицию обратился 84-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его банковского счета, на который приходит пенсия, пропали деньги. Полицейские незамедлительно отреагировали на обращение гражданина и в ходе оперативных мероприятий, проведенных по факту хищения, установили, что к краже причастен 51-летний сын потерпевшего. Злоумышленник, зная пин-код банковской карты, на протяжении трех месяцев похищал со счета денежные средства отца. Каждый раз сын возвращал карту на прежнее место, чтобы отец ничего не заподозрил, — рассказали детали семейной истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОМВД России по г.Алуште возбуждены 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета). Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.