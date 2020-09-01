В Алуште мужчина ушёл к морю и не вернулся

ЧП в Алуште произошло накануне:

В 11:53 поступило сообщение, что в районе Центральной набережной мужчина ушел купаться в море и не вернулся. В 12:43 водолазами со дна моря — в 30 метрах от берега — подняли тело погибшего. Проводится расследование, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

Крымские спасатели обращаются ко всем жителям и гостям Республики Крым – будьте осторожны на воде. Соблюдайте элементарные правила поведения на воде:

купайтесь только в разрешенных местах;

нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;

не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не ныряйте в незнакомых местах – на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;

нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва;

следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра у воды.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101» или «112».