script:
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | В Алуште мужчина ушёл к морю и не вернулся

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Симеизе в шторм утонул рыбак

В Алуште мужчина ушёл к морю и не вернулся

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:10 01.09.2020

ЧП в Алуште произошло накануне:

В 11:53 поступило сообщение, что в районе Центральной набережной мужчина ушел купаться в море и не вернулся. В 12:43 водолазами со дна моря — в 30 метрах от берега — подняли тело погибшего. Проводится расследование, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

Крымские спасатели обращаются ко всем жителям и гостям Республики Крым – будьте осторожны на воде. Соблюдайте элементарные правила поведения на воде:

  • купайтесь только в разрешенных местах;
  • нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
  • не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать;
  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не ныряйте в незнакомых местах – на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;
  • нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва;
  • следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра у воды.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101» или «112».

В Алуште мужчина ушёл к морю и не вернулся

Комментарии для сайта Cackle

div:
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.